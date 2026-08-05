  1. Ekonomi
5 Ağu 2026 17:33

İran ve Pakistan arasında ticarete ilişkin mutabakat zaptı imzalandı

İran ve Pakistan arasında ticarete ilişkin mutabakat zaptı imzalandı

İran ve Pakistan ikili ticareti 10 milyar dolar hedefine ulaştırmayı amaçlayan mutabakat zaptına imza attı.

İslamabad’ın ev sahipliğinde düzenlenen İran-Pakistan Ortak Ticaret Komitesi'nin 10. Toplantısı sırasında ticarete ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

İmzalanan mutabakat zaptında, ikili ticarette 10 milyar dolarlık hedefe ulaşma ve serbest ticaret anlaşması imzalama yolunda ilerleme konusunda karşılıklı taahhütte bulunulduğu belirtildi.

Toplantıya İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Atabek ve Pakistanlı mevkidaşı Cem Kemal Han katıldı.

Söz konusu toplantıda özellikle sınır bölgelerinde ticaret işbirliği, denizcilik ve nakliye faaliyetlerinin geliştirilmesi, serbest ticaret anlaşmasının ilerletilmesi, ortak serbest bölgelerin kurulması ve takas ticareti konuları ele alındı.

News ID 1937835

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