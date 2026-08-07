İran ve Kırgızistan ekonomik iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Muhammed Atabek ile Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sıdıkov gerçekleştirdikleri görüşmede, iki ülke arasındaki geniş ekonomik iş birliği potansiyeline dikkat çekerek ticari ilişkilerin ve yatırımların geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Taraflar, özellikle Avrasya Ekonomik Birliği ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi bölgesel anlaşma ve kuruluşlar çerçevesinde ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Görüşmede ayrıca, üçüncü ülke pazarlarına ihracat amacıyla ortak üretimin geliştirilmesi, bilgi temelli ürünler, ilaç ve tıbbi ekipman ihracatında iş birliğinin artırılması, serbest bölgeler arasındaki ilişkilerin genişletilmesi ve sanayi ile madencilik sektörlerine yatırımların geliştirilmesi ele alındı.

Madencilik ve enerji alanında ise Kırgızistan’ın maden potansiyeline işaret edilerek İran’ın arama, çıkarma, işleme ve teknik-mühendislik hizmetleri sunmanın yanı sıra madencilik sanayisinin modernizasyonu ve teknik bilgi transferi alanlarında iş birliğine hazır olduğu belirtildi.

Ulaştırma ve transit alanında taraflar, Bandar Abbas–Oş demiryolu hattının aktif hale getirilmesi, doğrudan uçuşların başlatılması, transit maliyetlerinin düşürülmesi ve bölgesel koridorların tamamlanması konusunda mutabık kaldı.

Taraflar ayrıca “Bir Kuşak-Bir Yol” projesine katılımın ve İran’ın transit kapasitesinden yararlanılarak Kırgızistan’ın bölgesel ve uluslararası pazarlara bağlanmasının önemini vurguladı.

Görüşmede ayrıca bankacılık, lojistik ve ulaştırma altyapısının geliştirilmesi, ortak bankacılık komitesinin oluşturulması, ulusal para birimlerinin kullanılması, ortak yatırım fonlarının kurulması ve yeni finansman yöntemlerinden yararlanılması konuları da ele alınarak tarafların mutabık kaldığı başlıklar arasında yer aldı.