İran'a yönelik hesap hatasının bedeli ağır olur

İran Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargâhı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, yayımladığı mesajda ABD, İsrail ve müttefiklerine İran'a yönelik herhangi bir "hesap hatası" yapmamaları çağrısında bulundu.

Şehit Ayetullah Seyyid Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze töreni dolayısıyla yayımlanan mesajda Tümgeneral Abdullahi, şehit Hamaney'in şehadetinin İran'ın bağımsızlık ve direniş iradesini daha da güçlendireceğini savundu.

Tümgeneral Abdullahi, "Güçlü İran'ın düşmanlarını, özellikle ABD'yi, Siyonist rejimi ve onların bölgesel ve uluslararası ortaklarını her türlü yanlış hesaplamadan kaçınmaları konusunda uyarıyoruz. İran Silahlı Kuvvetleri, ülkemize yönelik her tehdit ve saldırıya sert ve pişmanlık verici bir karşılık verecektir." ifadelerini kullandı.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin bağımsızlığını, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya tamamen hazır olduğunu belirten Tümgeneral Abdullahi, silahlı kuvvetlerin yeni liderliğin talimatlarına bağlılığını sürdüreceğini de vurguladı.