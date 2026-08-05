Şahbaz Şerif ve Asım Münir yarın Suudi Arabistan’a gidecek

Pakistanlı kaynaklar çarşamba günü El Arabiya’ya, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ülkenin Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir’in yarın Suudi Arabistan’a gideceğini söyledi.

Ziyaret, bölgede ABD ile İran arasındaki çatışma ve bunun bölgesel etkileri ekseninde diplomatik temasların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşecek. Pakistan’ın, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından yaşanan gerilimde arabulucu rolü üstlendiği ifade ediliyor.

Fars Körfezi ile Hint Okyanusu arasında yer alan ve dünya petrol kaynaklarının yaklaşık beşte birinin yanı sıra diğer hayati ürünlerin taşınmasında önemli bir güzergâh olan Hürmüz Boğazı’nın kontrolü, gerilimin çözülmesine yönelik çabaların önündeki başlıca engellerden biri olarak gösteriliyor. Boğazın, şubat ayı sonlarında savaşın başlamasından bu yana büyük ölçüde kapalı olduğu belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, bu haftanın başında müzakereleri etkilemeye yönelik tehditlerini yinelemesinin ardından, görüşmelere zemin hazırlamak amacıyla İran’a yönelik saldırıyı iptal edeceğini öne sürdü.

El Arabiya muhabiri ise salı günü Pakistan’ın, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması konusunda İran’dan olumlu sinyaller aldığını bildirdi.