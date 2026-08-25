Pezeşkiyan ve Münir, bölgesel barış ve güvenliği görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, pazartesi akşamı Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile gerçekleştirdiği görüşmede, Pakistan hükümetinin bölgesel barış ve güvenliğin sağlanması yönündeki yapıcı ve arabulucu girişimlerinden dolayı teşekkür etti.

Pezeşkiyan, ortak irade ve işbirliğinin sürdürülmesiyle İslamabad Mutabakatı’nda yer alan hedeflere ulaşılmasını umduğunu ifade etti.

ABD’nin İran karşısındaki yükümlülüklerine, meşru haklar ve uluslararası hukuk çerçevesinde bağlı kalması gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, “ABD, İran’la ilişkilerinde kullandığı dili ve yaklaşımını düzeltmeli. Zorbalığa ve güç gösterisine dayanmak, yalnızca uygulama süreçlerini daha karmaşık hale getirecektir.” dedi.

Pezeşkiyan, İran halkının dayanıklılığına ve direncine de değinerek, bu gücün ulusal birlik ve bütünlükten kaynaklandığını belirtti. “Halkımız, bu dayanışmaya dayanarak her türlü baskı ve tehdidin üstesinden gelecektir.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ayrıca bölgede kalıcı barış ve güvenliğin tesis edilmesini ve İslam ülkeleriyle işbirliği ve ortak hareket edilmesini temel bir gereklilik olarak nitelendirdi. Pezeşkiyan, “İran, İslam ülkeleri ve komşularıyla ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarında her türlü işbirliği ve etkileşime hazırdır. Zira Peygamber Efendimiz de her zaman barış ve dostluğa davet etmiştir.” diye konuştu.

İslam ülkeleri arasındaki birlik ve bütünlüğün, İsrail rejiminin ve İslam düşmanlarının komplolarına karşı en önemli caydırıcı unsur olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, “Bu yakınlaşmanın sağlanması halinde düşmanlar kötü amaçlarını ilerletemeyecektir.” dedi.

Pezeşkiyan, ülke içinde bölgesel barış ve istikrar hedeflerinin ilerletilmesi konusunda mevcut birlik, bütünlük ve koordinasyona da dikkat çekerek, İslamabad’ın diplomatik çabaları sayesinde bölgenin ve İslam dünyasının daha fazla gelişme, itibar ve onura kavuşmasını umduğunu ifade etti.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ise bölgesel istikrar ve huzurun sağlanması yönündeki çabalarından dolayı Pezeşkiyan’a teşekkür etti.

Münir, ortak hedeflerin ilerletilmesi ve kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması için diplomatik süreçlerin büyük bir titizlik ve dikkatle ele alınması ve değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Pakistanlı komutan, ikili ilişkilerdeki işbirliğinin giderek gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki derin tarihi, dini ve kültürel ortaklıkların mevcut karmaşık koşulların aşılması ve parlak bir geleceğin inşa edilmesi açısından değerli bir sermaye olduğunu belirtti.

İslamabad’ın başarılı arabuluculuk deneyimlerine de değinen Asım Münir, Pakistan’ın kolaylaştırıcı rolünü kararlılıkla sürdüreceğini söyledi.

Münir, bu krizin sona ermesinin kapsamlı işbirliği, bölgesel yeniden yapılanma, kalkınma ve kolektif güvenliğin sağlanması yönünde yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inandığını ifade etti.