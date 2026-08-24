Umman Dışişleri Bakanı Busaidi salı günü Tahran’a geliyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, gazetecilere yaptığı açıklamada Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr el-Busaidi’nin Tahran ziyaretini duyurdu.

Bekayi’nin verdiği bilgiye göre, Busaidi’nin ziyareti 25 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek. Umman Dışişleri Bakanı’nın ziyaret kapsamında İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile görüşerek ikili ve bölgesel meseleler hakkında istişarelerde bulunması planlanıyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ziyaretin İran ve Umman arasındaki ikili iş birliğinin güçlendirilmesi ve Hürmüz Boğazı’na kıyısı bulunan iki ülke arasında sürdürülen düzenli siyasi istişarelerin devam ettirilmesi kapsamında gerçekleştirileceğini belirtti.

Bekayi, bu istişarelerin bölgede barış ve güvenliğin güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçladığını ifade etti.