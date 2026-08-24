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24 Ağu 2026 10:57

İsrail savaş uçakları Gazze’de yerinden edilenlerin çadırını vurdu

İsrail savaş uçakları Gazze’de yerinden edilenlerin çadırını vurdu

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nin Deyr el-Belah kentinde Aksa Şehitleri Hastanesi çevresindeki yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir çadıra düzenlediği saldırıda en az 2 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürürken, Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi çevresinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir çadırı hedef aldı.
Saldırıda en az 2 Filistinli şehit olurken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Deyr el-Belah ve Aksa Şehitleri Hastanesi çevresi son aylarda İsrail saldırılarının birçok kez hedefi oldu. Daha önceki raporlarda da bölgede yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara yönelik saldırılar düzenlendiği ve hayatını kaybedenlerle yaralıların Aksa Şehitleri Hastanesi’ne nakledildiği bildirilmişti.

News ID 1938092

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