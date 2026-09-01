İran: Düşmana ağır bedel ödetilecek

Bildiride, İran Silahlı Kuvvetleri’nin, “zalim ve kötü niyetli ABD düşmanına karşı yıkıcı ve sarsıcı darbeler indireceği” vurgulandı.



Bildiride, ABD terör ordusunun bölgedeki saldırgan tutumlarında ısrar etmesi durumunda, çok daha ağır ve telafisi imkansız kayıplarla karşı karşıya kalacağı ifade edildi.



Bildiride ayrıca, “İran’ın kahraman milletinin haklarından hiçbir koşulda taviz verilmeyeceği ve ABD düşmanına çok ağır bedeller ödütüleceği” belirtildi.



