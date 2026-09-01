Galibaf'tan ABD'ye sert uyarı: Deniz kuşatması yoğunlaşırsa askeri olarak yanıt vereceğiz

Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran halkı için bir video mesaj yayımladı.

Galibaf, İran Silahlı Kuvvetleri’nin taarruz ve savunma kapasitelerini güçlendirme sürecinin devam ettiğini belirterek, “Son 15 ayda askeri alanda on yıllık bir ilerleme kaydettik. Her savaş döneminde, bir önceki döneme kıyasla daha başarılı bir performans sergiledik. Silahlı kuvvetlerin taarruz ve savunma kapasitelerini güçlendirme ve yeniden yapılandırma süreçleri, en üst düzeyde yürütülmektedir. Bu çalışmalar, teknolojimizin tamamen yerli imkanlara dayanması sayesinde gerçekleştirilmektedir. Gençlerimizin üstlendiği bu projeler sayesinde, düşmana karşı hiçbir bağımlılığımız bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Galibaf sözlerine şöyle devam etti: “Ateşkes sonrasında farklı ülkelerdeki ABD üslerine düzenlenen saldırılar, stratejik bir anlam taşıyordu. Sahaya tamamen hâkimiz ve düşmana, füzelerimizi durduramayacağı gerçeğini kabul ettirdik”

Uluslararası hukukta deniz ablukasının askeri bir eylem olarak kabul edildiğine dikkat çeken Galibaf, “ABD'nin kuşatması yoğunlaşırsa, kesinlikle askeri olarak yanıt vereceğiz” dedi.

Galibaf, Hürmüz Boğazı'nın kontrolü İran silahlı kuvvetlerinin elinde olduğunu belirterek, “Amerika’nın boğazın güney güzergahından geçmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.