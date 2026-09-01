Erakçi: Dünyanın geleceği çok taraflılığa doğru ilerliyor

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi sona erdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a Bişkek ziyaretinde eşlik eden İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Avrasya, Çin ve Güney Asya ülkelerinin üst düzey yetkilileriyle gerçekleştirdiği temaslara değinerek, İran’ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik ilkeli savunmasını yineledi.

Erakçi ayrıca, “hasta bir imparatorluğun” çöküş sürecinin yönetilmesi noktasında ülkelerin birlik olmasının bir zorunluluk olduğuna vurgu yaptı.

Dünyanın geleceğinin her zamankinden daha fazla çok kutupluluğa ve çok taraflılığa evrildiğini belirten Erakçi, bu durumun ülkeler arasında daha fazla işbirliği ve dayanışmayı gerekli kıldığını ifade etti.