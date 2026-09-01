Pezeşkiyan: BM, uluslararası gelişmelerde yapıcı rol oynamalı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Kırgızistan’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi marjında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Pezeşkiyan, ABD ve Siyonist rejimin İran’a yönelik gerçekleştirilen son saldırıların kınanmasındaki tutumu nedeniyle Guterres’e teşekkür ederek, uluslararası gelişmelere karşı BM’nin rolünün ve etkinliğinin artırılması gerektiğini belirtti.

Uluslararası sistemde mevcut zorluklara değinen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “Günümüz dünyasının en büyük sorunu, ABD’nin uluslararası hukuk ve düzenlemelere uymamasıdır. ABD’nin İran’a yönelik saldırıları, lider kadrosunun, devlet yetkililerinin ve halkın yanı sıra öğrencilerin de şehit edilmesine ve altyapımızın hedef alınmasına yol açarak, en temel insani değerlerin ve uluslararası hukukun görmezden gelindiğini kanıtlamıştır” ifadelerini kullandı.

Uluslararası arenadaki çifte standartları eleştiren Pezeşkiyan, “Bu tür eylemler gerçekleştirilirken ABD’nin hâlâ demokrasi ve insan haklarından söz etmesi, küresel toplumun bu iddiaları nasıl kabul edebileceği sorusunu gündeme getirmektedir” dedi.

Savaşı sona erdirme konusundaki son mutabakata ve tarafların taahhütlerine bağlı kalmasının gerekliliğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

“İran hiçbir şekilde savaş yanlısı değildir ve savaşın hiç kimsenin yararına olmadığını düşünüyoruz. Savaşın devamı ve yayılması küresel toplum tarafından kabul edilemez; ancak çatışmaların önlenmesi için ABD, mutabakata geri dönmeli ve taahhütlerine sadık kalmalıdır”

Pezeşkiyan, “İran, güç kullanımına ve tehditlere asla müsaade etmeyecektir. Mevcut durumun sona ermesinin tek yolu; İran halkının haklarının tanınması, ABD’nin mutabakata dönmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesidir” dedi.

Bölgesel etkileşimlerin geliştirilmesi ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi konusundaki çabalarına değinen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “İran, bölge ülkeleriyle etkileşim içinde sorunların çözümünü, istikrar ve güvenliği tesis etmeyi hedeflemektedir; buna karşın ABD ve Siyonist rejim, bu hedefin önündeki temel engeller olmaya devam etmektedir” ifadesini kullandı.

Gazze ve Lübnan’daki gelişmelere de değinen Pezeşkiyan, bölge halkına yönelik işlenen suçları endişe verici ve kabul edilemez olarak nitelendirerek, “Gazze ve Lübnan’da yaşananlar, vicdan sahibi hiçbir bireyin kabul edemeyeceği boyutta dehşet verici suçlardır” diye konuştu.

Son olarak uluslararası organlardan beklentilerini dile getiren Mesud Pezeşkiyan, “İran İslam Cumhuriyeti’nin uluslararası meclis ve kurumlardan beklentisi, devletlerin yalnızca güç ve silah sahibi oldukları gerekçesiyle dünyada saldırganlık yapmalarına ve suç işlemelerine izin verilmemesidir” dedi.

BM Genel Sekreteri de, Siyonist rejimin çatışmaları tırmandırmadaki rolüne değinerek, "İran'la savaşa Amerika'yı sokan İsrail'di ve İran'ı zayıflatmak ve yok etmekten başka bir amacı yoktu” değerlendirmesinde bulundu.