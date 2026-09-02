İran'dan Ürdün'deki ABD deniz piyadeleri kampına füze saldırısı

İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi, 4 numaralı bildiride, Ürdün'deki “Camp Titin” olarak adlandırılan ABD Deniz Piyadeleri kampının balistik füzelerle hedef alındığını ve çok sayıda Amerikan askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Bildirinin metni şöyle:

“Terörist ve yenilgiye uğramış ABD ordusu, İslam savaşçılarıyla doğrudan karşı karşıya gelmekten aciz olduğu için Sirik'te bir konuta düzenlediği vahşi saldırıyla, iki genç çiftin nikâh töreninin yapıldığı evi kana buladı. Yaklaşık 50 vatandaşımızın şehit olmasına veya yaralanmasına neden olarak Minab'daki okul ve Lamerd'deki stadyum saldırılarındaki vahşeti yeniden hatırlattı.

Çocuk katili ABD yönetimi, bu suç niteliğindeki saldırıda aralarında bir çocuğun da bulunduğu birçok kişinin şehit olmasına neden olarak, İran halkına yönelik kin ve düşmanlığının boyutunu bir kez daha ortaya koydu.

Bu vahşi saldırıya karşılık olarak, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin cesur savaşçıları, saldırganları cezalandırma operasyonunun ikinci dalgasında ‘Ya Resulallah’ parolasıyla, Akabe Körfezi kıyısında bulunan ve Camp Titin olarak adlandırılan Ürdün'deki ABD Deniz Piyadeleri kampına balistik füzelerle ağır bir saldırı düzenledi.

Saldırıda çok sayıda Amerikan askeri öldürüldü, düşmana ait bazı önemli tesisler ve saldırı helikopterleri imha edildi.

İslam güçlerinin misilleme operasyonları devam etmektedir.”