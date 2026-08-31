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31 Ağu 2026 16:01

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk komite toplantısı İstanbul'da yapıldı

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk komite toplantısı İstanbul'da yapıldı

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk kez toplandı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin ilk toplantısı İstanbul’da yapıldı.

Komite; üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarından oluşuyor.

Toplantıya Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın savunma ve dışişleri bakanları ile ordu komutanları katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 7 Ağustos’ta Mekke’de Ortak Savunma Anlaşmasına imza atmıştı.
 

News ID 1938246

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