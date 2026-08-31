İran Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD’nin Larak saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ordusunun Larak Adası’na yönelik askeri saldırısı ve İran’ın buna verdiği savunma karşılığı hakkında bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, ABD ordusunun 30 Ağustos Pazar akşamı İran'ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü bir kez daha ihlal ederek Larak Adası’nın bazı bölgelerine saldırdığı belirtildi. Saldırıda bazı İranlı askerler ve vatandaşların şehit olduğu ve yaralandığı, ayrıca kamu ve özel mülklere zarar verildiği ifade edildi.

İran, bu saldırıya karşı meşru müdafaa hakkı kapsamında hareket edildiğini belirterek, ABD’nin İran’a yönelik saldırısının çıkış ve destek noktası olduğunu savunduğu Ürdün’deki ABD askeri üslerinin hedef alındığını bildirdi.

Bakanlık, Larak Adası’na yönelik ABD saldırısını şiddetle kınarken, bunun Birleşmiş Milletler Şartı’nın 2. maddesinin 4. fıkrasının açık ihlali olduğunu ifade etti.

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyi ve Genel Sekreteri’ne uluslararası barış ve güvenliğin korunması ve saldırgan tarafın hesap vermesinin sağlanması konusunda sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunuldu.

İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin devamına ilişkin endişelerini dile getiren BM Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi Başkanı ve ülkelere seslenerek, bölgedeki deniz ulaşımının güvensiz hale gelmesinin tek nedeninin ABD ve İsrail’in “yasa dışı ve saldırgan eylemleri” olduğunu savundu.

Açıklamada, bu sürecin 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırıyla başladığı ve son altı ay boyunca deniz ablukası ile diğer kışkırtıcı ve müdahaleci eylemler de dahil olmak üzere farklı şekillerde sürdüğü ileri sürüldü.

İran Dışişleri Bakanlığı, İran silahlı kuvvetlerinin meşru müdafaa hakkını kullanmaktan çekinmeyeceğini ve düşmanın gerçekleştireceği her türlü askeri saldırıya uygun ve kararlı şekilde karşılık vereceğini vurguladı.

Bakanlık, ABD’nin yeni saldırgan eylemleri ile İran’a yönelik deniz ablukası ve ekonomik savaşın tüm sonuçlarından ABD yönetiminin ve bu eylemlerin hazırlanması veya uygulanmasına herhangi bir şekilde katılan tarafların tamamen sorumlu olacağını belirtti.