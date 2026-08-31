Devrim Muhafızları Sözcüsü'nden ABD'ye misilleme uyarısı

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, yayımladığı mesajda, “Terörist düşmanın Larak Adası’na yönelik saldırısı, saldırganın cezalandırılmasıyla birlikte karşılık bulacaktır.” ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Muhibbi, bu adımın ekonomik savaş sürecinde Trump yönetimi tarafından yapılan “stratejik ve ölümcül bir hata” olduğunu belirterek, “Bu hata, dengeleri planlayıcılarının aleyhine değiştirecek ve ağır bedeller doğuracaktır.” dedi.

Devrim Muhafızları Sözcüsü, düşmanın hem ekonomik hem de askeri alanlarda bu yanlış hesabın sonuçlarına katlanacağını vurguladı.