  1. İran
31 Ağu 2026 07:27

Devrim Muhafızları Sözcüsü'nden ABD'ye misilleme uyarısı

Devrim Muhafızları Sözcüsü'nden ABD'ye misilleme uyarısı

Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Muhibbi, düşmanın Larak Adası’na yönelik saldırısının saldırganın cezalandırılmasıyla karşılık bulacağını belirterek, ABD yönetiminin bu hamlesinin ağır sonuçları olacağını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, yayımladığı mesajda, “Terörist düşmanın Larak Adası’na yönelik saldırısı, saldırganın cezalandırılmasıyla birlikte karşılık bulacaktır.” ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Muhibbi, bu adımın ekonomik savaş sürecinde Trump yönetimi tarafından yapılan “stratejik ve ölümcül bir hata” olduğunu belirterek, “Bu hata, dengeleri planlayıcılarının aleyhine değiştirecek ve ağır bedeller doğuracaktır.” dedi.

Devrim Muhafızları Sözcüsü, düşmanın hem ekonomik hem de askeri alanlarda bu yanlış hesabın sonuçlarına katlanacağını vurguladı.

News ID 1938228

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler