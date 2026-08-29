Nijer'de kriz: Hükümet kontrolün sağlandığını açıkladı

Bazı yerel medya organları Niamey'in çeşitli bölgelerinde zırhlı araçların hareket ettiğini ve başkente doğru askeri birlikler ve teçhizat sevk edildiğini belirtiyor.

Nijer'i yöneten Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP), başkent Niamey'deki Diori Hamani Uluslararası Havalimanı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu bölgede silah sesleri duyulması ve patlamaların ardından birlik ve teyakkuz çağrısında bulundu.

CNSP'den yapılan açıklamada, ülkenin savunma ve güvenlik güçlerinin "vatanın savunulması için seferber edildiği" belirtildi.

Açıklamada, halka "birlik içinde, uyanık ve dayanışma halinde kalma" çağrısı yapıldı.

Hükümet kontrolün sağlandığını açıkladı

Nijer Savunma Bakanı General Salifou Mody, başkent Niamey'deki askeri hareketliliğin kontrol altına alındığını ve güvenlik güçlerinin hedef alınan kritik noktaların kontrolünü yeniden sağladığını açıkladı.