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17 Ağu 2026 19:42

Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama (+video)

Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama (+video)

Afganistan medyası, ülkenin başkenti Kabil'in batı kesiminde bir patlama yaşandığını bildirdi.

Kabul Times'a göre bir görgü tanığı, patlamanın öğleden sonra Kabil'in Mahdiya bölgesinde meydana geldiğini söyledi.

Patlamanın bir okulun yakınında meydana geldiği belirtiliyor.

Can kaybı ya da yaralanmaya dair bilgi paylaşılmadı.


 

News ID 1937986

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