Hakan Fidan, Azerbaycan'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü’de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile de görüşecek olan Fidan’ın, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Görüşmelerde Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin mevcut durumu ve işbirliğinin geliştirilmesi ele alınacak. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda atılacak adımlar değerlendirilecek. Enerji ve ulaştırma alanlarındaki ortak projeler ile savunma sanayisi, güvenlik ve askeri işbirliği de gündemde olacak.

Fidan’ın ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) kapsamındaki işbirliğini değerlendirmesi, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek TDT 13. Zirvesi ve COP31 hakkında Azerbaycan ile görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. Görüşmelerde Azerbaycan-Ermenistan barış süreci, Karabağ’daki yeniden imar çalışmaları ve bölgesel ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi konuları da ele alınacak.