ABD bölgede ciddi sorunlarla karşı karşıya

İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya Al Alam TV muhabirinin sorularını yanıtladı.

Tuğgeneral Ekreminiya, ABD’nin bölgedeki hareketliliği ve olası bir savaş ihtimaline ilişkin, ABD’nin bölgede bir hareketlilik içerisinde olduğunu doğrulayarak, İran Silahlı Kuvvetleri’nin mevcut ateşkes sürecini savunma kapasitesini artırmak için kullandığını belirtti.

Askeri sözcü, “Amerikalıların bölgede hareketlilik ve birtakım faaliyetler içerisinde oldukları kesindir. Savaş çıkıp çıkmayacağı konusuna gelince; biz İran Silahlı Kuvvetleri olarak, mevcut ateşkes fırsatını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte hedef bankamızı güncelledik, teçhizatımızı optimize ettik, yeni ekipmanları muharebe teşkilatımıza dahil ettik ve savaş dönemi tecrübelerimizi değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

"Olası bir saldırıya çok daha sert yanıt vereceğiz"

Bu çalışmaları bir görev olarak gördüklerini ve kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Tuğgeneral Ekreminiya, “Amacımız, olası yeni bir saldırı durumunda düşmana karşı geçmişten çok daha güçlü, daha etkili ve çok daha kapsamlı bir şekilde karşı koyabilmektir” dedi.

"ABD’nin üsleri onarılamaz durumda"

ABD’nin bölgedeki askeri varlığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tuğgeneral Ekreminiya, Washington’un bölgede aciz bir konumda olduğunu belirtti. Askeri sözcü, sözlerine şöyle devam etti:

“ABD’nin bölgedeki üsleri ciddi şekilde hasar görmüş durumda. Gerek hava ve uydu görüntüleri gerekse sahadaki gözlemlerimiz, Amerikan üslerinin çok ciddi hasar aldığını ve büyük bir kısmının onarılamaz durumda olduğunu gösteriyor”

"Savunma doktrininden önleyici taarruza geçtik"

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı uyarınca meşru müdafaa hariç güç kullanımının yasak olduğunu hatırlatan Tuğgeneral Ekreminiya, "Bir ülke kendisini savunduğunda bu savaş meşru kabul edilir. Biz, 12 günlük savaşın ardından stratejimizi önleyici savaşa doğru evrilttik" açıklamasını yaptı.

Şehit Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi'nin bu stratejiyi büyük bir kararlılıkla takip ettiğini belirten Tuğgeneral Ekreminiya, askeri ve savunma doktrinlerinin savunmadan taarruza yönlendirildiğini ifade ederek, "Biz bu stratejiyi ve doktrini, Irak’ın kuzeyinde bölücü terör unsurlarının mevzilerini hedef aldığımız sırada pratikte de hayata geçirdik" dedi.

"Bölge ülkeleri rakip değil, kardeşimizdir"

Bölge ülkeleriyle ilişkilere değinen Tuğgeneral Ekereminiya, İran’ın bölge devletlerini "kardeş" olarak gördüğünü belirtti.

Askeri sözcü, İsrail rejimini “İslam dünyasının ve bölge ülkelerinin ortak düşmanı” olarak nitelendirerek, "Arap ülkelerini hiçbir zaman rakip olarak görmedik; bilakis onlar bizim dostlarımızdır. Birlik ve beraberlik içinde, asıl düşman olan Siyonist rejime odaklanmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

