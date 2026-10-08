Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemi sayısı iki ayın en düşük seviyesine geriledi

El Cezire’nin haberine göre uluslararası denizcilik verileri, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemi sayısının son iki aydan uzun sürenin en düşük seviyesine gerilediğini gösteriyor. Bu düşüş, geçen hafta bu kritik geçiş noktasından geçen petrol tankerlerine yönelik saldırıların, ABD ve İsrail’in İran’a karşı savaşının başlamasından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından yaşandı.

Denizcilik analiz şirketi Kpler tarafından yayımlanan verilere göre, salı günü Hürmüz Boğazı’ndan yalnızca 7 ticari gemi geçti. Bu sayı, 23 Temmuz’dan bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu.

Kpler analistleri Emanuel Pilostriano ve Yui Torikata, iki gün önce yayımlanan bir notta, “Geçen hafta boğazdan geçen ham petrol hacmi, savaş dönemindeki en yüksek seviyeye kıyasla yüzde 27 azalarak günlük 10,1 milyon varile geriledi” ifadelerini kullandı.