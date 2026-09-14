Hürmüz Boğazı’nda Gemi Trafiği Düştü; İran’dan ABD’ye Net Şart

Reuters’ın denizcilik verilerine dayandırdığı haberine göre, bu hafta başında Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemi sayısı, son 10 günün ortalaması olan 14 geminin altına geriledi.

Konuya ilişkin dün açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı, İran ile Umman arasındaki mutabakatın Hürmüz Boğazı’nın açıldığı anlamına gelmediğini belirterek, bu durumun ABD’nin taahhütlerine dönmesine bağlı olduğunu vurguladı.

Bakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İran’ın Hürmüz Boğazı’nın açılmasına yönelik şartı karmaşık ya da yeni bir talep listesi değildir. ABD, İslamabad Mutabakatı’nda bizzat kabul edip imza attığı taahhütlerine döner ve bunlara riayet ederse, Hürmüz Boğazı’ndaki durumun normale dönmesi için gerekli zemin oluşacaktır.

İran İslam Cumhuriyeti, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını sürdürmektedir; ancak deniz ablukası ve ekonomik savaş da dâhil olmak üzere ABD’nin saldırgan adımları ile yasa dışı müdahaleleri, boğazdaki güvensizliğin temel kaynağıdır."