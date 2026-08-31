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31 Ağu 2026 13:13

Garibabadi: Larak’a yönelik saldırı İran’dan uygun karşılık görecek

Garibabadi: Larak’a yönelik saldırı İran’dan uygun karşılık görecek

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, ABD’nin Larak Adası’na yönelik saldırısını ülkesine karşı askeri saldırganlık kapsamında değerlendirdiklerini belirterek, İran’ın bu saldırıya uygun şekilde karşılık vereceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD’nin dün gece Larak Adası’na düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Garibabadi, “Bu eylemleri ülkemize yönelik askeri saldırganlık çerçevesinde değerlendiriyoruz ve bu saldırganlık İran’dan uygun bir karşılık görecektir.” ifadelerini kullandı.

İran silahlı kuvvetlerinin kararlılığını ortaya koyduğunu belirten Garibabadi, ülkenin toprak bütünlüğüne yönelik her türlü girişime, hangi düzeyde olursa olsun, kararlı ve uygun şekilde karşılık verileceğini vurguladı.

Garibabadi ayrıca, yabancı güçlerin bölgeden çekilmesi gerektiğini belirterek, bu güçlerin saldırgan eylemlerini tekrarlamamaları için ciddi dersler çıkarmaları gerektiğini ifade etti.

News ID 1938241

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