Aksa Tufanı Filistin milletinin en büyük destanı

Yemen Ensarullah Hareketi lideri Seyyid Abdülmelik Bedreddin el-Husi, Aksa Tufanı operasyonunun üçüncü yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, bu operasyonu Filistin halkının yıllardır süren mücadelesinde hayati bir dönüm noktası olarak tanımladı.

Abdülmelik Husi, “Siyonist rejimde şu anda yaşanan kaygı ve kargaşa hali, Aksa Tufanı operasyonunun bu düşmanın varlık güvenliği yapısı üzerindeki derin ve inkâr edilemez etkilerinin doğrudan sonucudur” dedi.

Ensarullah lideri, “Bu operasyon, İslam ümmeti için Filistin’e karşı insani, ahlaki ve güvenlik görevini yerine getirme yolunda altın bir fırsattı. Ancak Batı tüm gücüyle işgalcilere yardıma koşarken, İslam ülkeleri mazlum Filistin halkını desteklemede kusur etti” ifadelerini kullandı.

El Husi, “ABD artık Siyonist rejimin suçlarının tam ortağı konumundadır. Washington, bölgedeki tüm silah depolarını açarak ve siyasi koruma sağlayarak işgalcilere verdiği destekte fiilen sahayı yönetmektedir” diye konuştu.

"ABD’nin Irak’tan çekilmesi direnişin bir meyvesidir"

Ensarullah Hareketi lideri, ABD’nin Irak’tan çekilmesini İslam ümmeti için büyük bir ders olduğunu ve Irak’taki direnişin bir sonucu olduğunu belirtti.

Abdülmelik el-Husi, “ABD’nin Irak’tan çekilmesi büyük bir derstir ve Irak’taki direnişin meyvelerinden biridir” değerlendirmesinde bulundu.