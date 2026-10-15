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15 Eki 2026 16:31

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Seçim tarihi netleşti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Seçim tarihi netleşti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yaptığı açıklamada seçim tarihini açıklayarak “Seçimlere 18 ay kaldı” ifadelerine yer verdi. Uçum ayrıca, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin MGK kararının yıl bitmeden alınabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Çankaya Köşkü'nde gazetecilerle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu.

Seçim tarihi belli oldu mu?

Mehmet Uçum, önümüzdeki seçimlere ilişkin önemli bir açıklamada bulunarak seçimin 2028 Mart veya Nisan ayında yapılmasının büyük oranda netleştiğini söyleyerek “Seçimlere 18 ay kaldı” dedi.

MGK ne zaman?

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan konuşan Uçum, MGK kararının yıl sonuna kadar açıklanmasının kuvvetle muhtemel olduğunu, 2027'nin ilk yarısı bitmeden uygulama aşamasına geçilebileceğini söyledi.

Kaynak: Sputnik

News ID 1939190
Azar MAHDAVAN

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