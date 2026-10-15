Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Seçim tarihi netleşti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Çankaya Köşkü'nde gazetecilerle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu.
Seçim tarihi belli oldu mu?
Mehmet Uçum, önümüzdeki seçimlere ilişkin önemli bir açıklamada bulunarak seçimin 2028 Mart veya Nisan ayında yapılmasının büyük oranda netleştiğini söyleyerek “Seçimlere 18 ay kaldı” dedi.
MGK ne zaman?
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan konuşan Uçum, MGK kararının yıl sonuna kadar açıklanmasının kuvvetle muhtemel olduğunu, 2027'nin ilk yarısı bitmeden uygulama aşamasına geçilebileceğini söyledi.
Kaynak: Sputnik
yorumunuz