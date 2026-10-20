Trump’a kamuoyu desteği tarihi düşüşte

ABD Başkanı Donald Trump'ın kamuoyu nezdindeki destek oranı yüzde 31'e düşerek siyasi kariyerinin en düşük seviyesine geriledi.

Reuters/Ipsos tarafından yapılan yeni bir ankete göre, olası bir seçimde Demokratlar, Cumhuriyetçilerin 12 puan önünde bulunuyor.

Anket, Trump ve Cumhuriyetçi Parti'nin 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde ciddi bir siyasi baskıyla karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Seçimlerin, Temsilciler Meclisi ve Senato'daki çoğunluğun hangi partide olacağını belirlemesi bekleniyor.

İran savaşı ve ekonomik sorunlar desteği düşürüyor

Trump'a yönelik olumsuz değerlendirmelerin son aylarda istikrarlı biçimde arttığı belirtiliyor. Bu düşüşte, 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail'in İran'a yönelik savaşının etkili olduğu ifade ediliyor.

Savaşın petrol ve dizel fiyatlarını yükselttiği, bunun da ekonominin farklı alanlarında ek maliyetlere yol açtığı kaydediliyor. Artan yakıt fiyatları, Trump yönetiminin karşı karşıya olduğu ekonomik sorunların başında geliyor.

Reuters/Ipsos anketinde katılımcılara, isim belirtilmeden Demokrat ya da Cumhuriyetçi bir adaya oy vermeyi tercih edip etmeyecekleri de soruldu. Demokratlar bu karşılaştırmada Cumhuriyetçilerin 12 puan önünde yer aldı.

