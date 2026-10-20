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20 Eki 2026 18:55

İbrahim Kalın Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

İbrahim Kalın Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Trablus'ta Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Trablus'ta Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

Görüşmede Libya'daki siyasi ve güvenlik gelişmeleri, bölgesel meseleler ve iki ülke arasındaki işbirliği ele alındı.

 

News ID 1939275

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