İbrahim Kalın Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Trablus'ta Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.
Görüşmede Libya'daki siyasi ve güvenlik gelişmeleri, bölgesel meseleler ve iki ülke arasındaki işbirliği ele alındı.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Trablus'ta Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Trablus'ta Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.
Görüşmede Libya'daki siyasi ve güvenlik gelişmeleri, bölgesel meseleler ve iki ülke arasındaki işbirliği ele alındı.
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