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21 Eki 2026 09:41

Silahlı Gruplardan el-Colani Rejimine İHA’lı Saldırı

Silahlı Gruplardan el-Colani Rejimine İHA’lı Saldırı

Suriye’nin güneyindeki Süveyda ilinin batı kırsalında, el-Colani rejimine bağlı unsurların kontrol noktaları, patlayıcı yüklü çok sayıda insansız hava aracıyla hedef alındı.

Suriye’nin güneyindeki Süveyda ilinin batı kırsalında, el-Colani rejimine bağlı unsurların kontrol noktaları, patlayıcı yüklü çok sayıda insansız hava aracıyla hedef alındı.

El-Colani rejimine bağlı Suriye İçişleri Bakanlığı da birkaç gün önce Hama ilinin kırsalında düzenlenen silahlı saldırıda rejime bağlı en az dört kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

El-Ahbariyye medya ağına göre, eski Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından ülkedeki iç çatışmalar sona ermedi.

Suriye’deki çatışmalar, Siyonist rejimin ülkeye yönelik saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde yaşanıyor. Suriye medyası, Siyonist rejim ordusunun Süveyda’daki Dürzi Dağları bölgesine ağır askerî teçhizat sevk ettiğini ve bölgede yeni bir askerî üs kurmayı planladığını bildirdi.

News ID 1939284
Azar MAHDAVAN

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