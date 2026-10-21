Yemen Silahlı Kuvvetleri: El-Riyan Havalimanı'nı hedef aldık

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ı El-Riyan Havalimanı'nı Yemen halkına karşı kullanılmak üzere silah ve askeri teçhizat transferi için kullanmakla suçladı.

Öte yandan yerel medyada yer alan bilgilere göre, Yemen'in güneydoğusundaki Hadramevt vilayetinin Mukella kentinde bulunan El-Riyan Havalimanı kısa süre önce füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındı.

Bazı haber kaynakları, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin havalimanında Suudi ordusu komutanlarının bulunduğu karargahı ve toplanma merkezini vurduğunu duyurdu.