  1. Siyaset
22 Eki 2026 10:57

İran'dan BM'ye “ABD'nin deniz ablukası” mektubu

İran'dan BM'ye “ABD'nin deniz ablukası” mektubu

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki Maslahatgüzarı Gulamhüseyin Derzi, BM Genel Sekreteri'ne yazdığı mektupta, ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı "deniz ablukası yoluyla süregelen saldırganlığını", BM Şartı ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirdi.

Derzi; BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi Başkanı'na hitaben yazdığı mektupta, ABD'nin deniz ablukası yoluyla İran'a karşı yürüttüğü saldırgan eylemlerin kesin bir dille reddedilmesini ve şiddetle kınanmasını talep etti.

İranlı diplomat, bu eylemlerin; BM Şartı'nın yanı sıra, BM Şartı'nda yer alan "güce başvurma yasağı" ile İran'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı ilkesinin ağır bir ihlali olduğunu vurguladı.

Derzi, mektubunda BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi'nden şu taleplerde bulundu:

- ABD, İran'a yönelik askeri saldırganlığı ve deniz ablukasını derhal durdurmalı,

- İran'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeli,

- BM Şartı ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uymalıdır.

ABD'nin askeri saldırganlık ve uluslararası hukukun sürekli ihlali gibi uluslararası hukuka aykırı eylemlerinden dolayı sorumlu olduğunu kaydeden Derzi, devletlerin sorumluluğuna ilişkin hukuk kuralları uyarınca, ABD'nin bu ihlalleri durdurma ve meydana gelen zararları telafi etme yükümlülüğünün devam ettiğini belirtti.

News ID 1939300

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler