İran'dan BM'ye “ABD'nin deniz ablukası” mektubu

Derzi; BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi Başkanı'na hitaben yazdığı mektupta, ABD'nin deniz ablukası yoluyla İran'a karşı yürüttüğü saldırgan eylemlerin kesin bir dille reddedilmesini ve şiddetle kınanmasını talep etti.

İranlı diplomat, bu eylemlerin; BM Şartı'nın yanı sıra, BM Şartı'nda yer alan "güce başvurma yasağı" ile İran'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı ilkesinin ağır bir ihlali olduğunu vurguladı.

Derzi, mektubunda BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi'nden şu taleplerde bulundu:

- ABD, İran'a yönelik askeri saldırganlığı ve deniz ablukasını derhal durdurmalı,

- İran'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeli,

- BM Şartı ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uymalıdır.

ABD'nin askeri saldırganlık ve uluslararası hukukun sürekli ihlali gibi uluslararası hukuka aykırı eylemlerinden dolayı sorumlu olduğunu kaydeden Derzi, devletlerin sorumluluğuna ilişkin hukuk kuralları uyarınca, ABD'nin bu ihlalleri durdurma ve meydana gelen zararları telafi etme yükümlülüğünün devam ettiğini belirtti.