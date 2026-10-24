İran Hükümet Sözcüsü Fatıma Muhacirani, “İran tehditlerle yok edilemez” başlıklı bir yazı yayımladı. Muhacirani, yazısında İran’ı yok edebileceklerini öne süren ülkelere tepki göstererek, İran’ın binlerce yıllık tarihine ve halkının iradesine dikkat çekti.

İran’ın tarihsel köklerinin binlerce yıl öncesine uzandığını belirten Muhacirani, bir ülkenin dünya haritasından ve bir medeniyetin tarihsel hafızadan tek bir emirle silinebileceğini düşünmenin kibir ve İran’ı tanımamanın göstergesi olduğunu ifade etti. Muhacirani, bu tür tehditlerde bulunanların ne İran’ı ne de halkının iradesini tanıdığını ve bu hedeflerini gerçekleştirebilecek güçte olmadıklarını savundu.

ABD’li yetkililer ve İsrailli yöneticilerin İran’ın geleceğinin kendi istekleriyle belirlenemeyeceğini anlamaları gerektiğini vurgulayan Muhacirani, İran halkının bağımsızlığından ve kendi geleceğini belirleme hakkından vazgeçmeyeceğini kaydetti. Tehditlerin tekrarlanmasının bu gerçeği değiştirmeyeceğini belirten Muhacirani, yüksek sesle dile getirilen iddiaların gerçeğe dönüşmeyeceğini ifade etti.

Savaşı önlemek için çalışıyoruz

Savaşın yol açtığı acıları bildiklerini belirten Muhacirani, her yıkımın insanların yaşamlarını altüst ettiğini, her can kaybının ise geride ömür boyu yas tutacak aileler bıraktığını söyledi.

Bu nedenle barışı savunduklarını ve savaşı önlemek için çaba gösterdiklerini kaydeden Muhacirani, bunun İran’ı savunma konusunda tereddüt olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Muhacirani, halkın yaşamını, ülkenin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumanın temel sorumlulukları olduğunu ve bu konuda ihmalkâr davranmayacaklarını belirtti.

İran’ın kendini savunmak için hiçbir güçten izin beklemeyeceğini ifade eden Muhacirani, ülkenin silahlı kuvvetlerinin İran topraklarını korumakla görevli olduğunu kaydetti. İran’a saldırma kararının sonuçsuz ve bedelsiz kalmayacağını savunan Muhacirani, ülkenin savunma kapasitesi ve halkının iradesi hesaba katılmadan yapılan değerlendirmelerin doğru olmayacağını dile getirdi.

İran’ın geleceğine İranlılar karar verir

Muhacirani, ülke içindeki en önemli sorumluluklardan birinin halk ile ülke arasındaki bağları güçlendirmek olduğunu belirtti. Ulusal gücün halkın sesini dinlemek, haklarına saygı göstermek, hesap verebilirliği artırmak ve yaşam koşullarını iyileştirmekle güçleneceğini ifade eden Muhacirani, hükümetin bu desteği pekiştirmek için çalışması gerektiğini söyledi.

Ulusal birlik ve beraberliğin, farklı görüş ve düşüncelere sahip tüm İranlıların ülkenin geleceğinde söz sahibi olduklarını hissetmeleriyle anlam kazanacağını belirten Muhacirani, toplumdaki görüş ayrılıklarının ifade edilmesine imkân tanınması gerektiğini kaydetti.

Ancak hiçbir yabancı gücün bu farklılıkları İran halkının yaşamını tehdit etmek veya ülke topraklarına saldırmak için gerekçe olarak kullanamayacağını vurgulayan Muhacirani, “İran’ın geleceğine İranlılar karar verir.” ifadelerini kullandı.

Muhacirani, İran halkını önemsediklerini ileri sürenlerin aynı zamanda bu halkın evini, güvenliğini ve geleceğini tehdit edemeyeceğini belirtti.

Açıklamasının sonunda İran’ın tutumunun açık olduğunu ifade eden Muhacirani, barış için diyalogdan kaçmayacaklarını, ancak ülkeyi savunmakta da tereddüt etmeyeceklerini vurguladı. İran’ı yok etme hayali kuranların hesaplarını yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini belirten Muhacirani, İran’ın dünya tarihinden ve coğrafyasından silinemeyeceğini, halkının iradesiyle varlığını sürdüreceğini ve yaralarını sararak yoluna devam edeceğini kaydetti.