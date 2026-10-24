“Ynet” haber sitesi ve “The Spy Stories” platformu, İran televizyonlarında yayınlanan “Night Light” (Shab-e Roshan) adlı diziyi, İsrail rejimi yapımı “Tehran” dizisiyle kıyaslayarak gündeme taşıdı.

Mahmoud Moazzami yönetmenliğinde hazırlanan ve başrollerini Roya Nonahali, Mehdi Fakhimzadeh ile Parviz Fallahipour gibi isimlerin paylaştığı “Night Light” dizisi, ülke içindeki casusluk ve sabotaj ağlarını tespit edip bunlarla mücadele eden bir istihbarat biriminin faaliyetlerini konu alıyor. İran devlet televizyonunun ilk kanalında, 40 Günlük Savaşı’n en yoğun dönemlerinde izleyiciyle buluşan dizi, yeni sezon hazırlıkları sürerken İsrail basınında da yer buldu.

İsrail’in casusluk gerilimine İran'ın yanıtı

Ynet Global tarafından yayımlanan “İsrail’in Casusluk Gerilimine İran Yanıtı: Devlet Televizyonu Savaşın Ortasında Casusluk Draması Üretiyor” başlıklı analizde, dizinin olay örgüsü incelendi. Haberde, yapımın ülkedeki casusluk ve sabotaj ağlarıyla mücadeleyi konu alan bir anlatı sunduğu ifade edildi.

