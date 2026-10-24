Irak İslami Direnişi'nden İran'a destek mesajı

Irak İslami Direnişi, ülkenin ve bölgenin karşı karşıya olduğu koşullara ilişkin önemli bir açıklama yayımladı.

Direnişi grubunun yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Ülkenin ve bölgenin karşı karşıya olduğu karmaşık koşullarda ve Siyonist-Amerikan düşmanın İslam ümmetinin evlatlarına yönelik cinayetlerinin sürdüğü gölgede aşağıdaki hususları vurguluyoruz:

Birincisi, Amerikan düşmanın Irak’ın egemenliğine yönelik saldırısının sürmesi ve hükümete karşı açıkladığı taahhütlerden kaçınmasıdır. Bu yıl 30 Eylül ile 23 Ekim arasında savaş ve casus uçakları tarafından belgelenmiş 171 hava ihlali kaydedilmiştir. Bu durum, imzalanan anlaşmaların ve bunlardan doğan yükümlülüklerin açık bir ihlali; tüm taraflara yüklenen görevlerin de açık bir ihlalidir. Bu durum, hükümeti Irak halkına yaşananların gerçeği konusunda açıklık ve şeffaflık gösterme yönünde ahlaki bir yükümlülükle karşı karşıya bırakmaktadır.

İkincisi, İran İslam Cumhuriyeti ile havalimanlarının ve sınır kapılarının kapatılmasına ilişkin kararlar, Amerikan iradesine ve diktesine bağlı kararlardır. Bu ihlallerin ve ulusal karara yönelik saldırıların sürmesi koşullarında ‘ulusal egemenliğin tamamlanması’ndan söz etmek, milletimizin evlatlarının onuruna ve özgür iradesine hakarettir. Kararları dışarıdan sınırlandırılan bir devletin egemenliğinden nasıl söz edilebilir? Bu durum, Amerikan hâkimiyetini pekiştirmekte ve ulusal kararın bağımsızlığı pahasına onun etkisini güçlendirmektedir.

Üçüncüsü, hak cephesinin yanında şer güçlerine karşı durmak, sağlıklı insan fıtratının dayattığı bir görevdir. İran İslam Cumhuriyeti’nin karşı karşıya olduğu Siyonist-Amerikan saldırı, hak ile batıl kampları arasındaki savaşın gerçeğini ifade etmektedir.”