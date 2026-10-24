"Amine'nin Altın Kanı" belgeseli izleyicilerle buluştu

Yönetmenliğini Habib Ahmedzade'nin üstlendiği belgesel film, Kanada'daki York Üniversitesi ile Tahran Tarih Kafe'sinde dün akşam aynı anda gösterildi. York Üniversitesi Sağlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Claudia Chaufan'ın davetiyle düzenlenen gösterim, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla hem fiziki hem de çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Gösterimin ardından düzenlenen 90 dakikalık soru-cevap oturumunda, Kanadalı akademisyenler ve öğrenciler filmle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İzleyiciler, yapımın gerilim dolu sinematografik anlatısının yanı sıra sunduğu tıbbi bilgilerin hem genel izleyici kitlesi hem de alanında uzman tıp doktorları için küresel ölçekte son derece etkileyici ve önemli olduğunu vurguladı.

Tahran'daki özel gösterim

Kanada'daki etkinlikle eş zamanlı olarak Tahran'da da Tarih Kafe ev sahipliğinde bir gösterim yapıldı. Belgeselci ve tarih araştırmacısı Hüseyin Debaşi'nin sunuculuğunu üstlendiği, sinema eleştirmeni Abbas Yari'nin de katıldığı programda, İranlı sinemaseverler filmle buluştu. Gösterim sonrasında yönetmen Ahmedzade'nin katılımıyla bir söyleşi ve soru-cevap oturumu düzenlendi.

Belgesel filmin hikayesi

"Amine'nin Altın Kanı" belgeseli, Buşehr kentinde yaşayan ve dünyada bu kan grubuna sahip yedi kişiden biri olan Amine adlı genç kız için doktor Moghaddam'ın son derece nadir bulunan kanı bulma mücadelesini sinematografik ve gerilim dolu bir dille aktarıyor.

Dünya genelindeki izleyicilerin nadir kan grupları konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla hazırlanan belgesel; 55 farklı dilde altyazı seçeneğiyle, Aparat video platformu üzerinden halka açık ve ücretsiz olarak izlenime sunuldu.



