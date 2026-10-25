Türkiye Gençlik Birliği: Katil Netanyahu kaybedecek!

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak genel seçimlerden üç gün önce, 24 Ekim Cumartesi günü Ankara’da İsrail Büyükelçilik Konutu’nun önünde toplandı. Türk bayraklarının yanı sıra Yemen, İran ve Filistin bayraklarının da dalgalandığı eylemde gençler, “soykırımcıların sandığına” itibar etmediklerini ilan etti.

TGB Genel Başkanı Mirza Çelik’in yaptığı açıklamada, İsrail “mazlumların en büyük düşmanı, zalimlerin en zalimi, çocuk katili” olarak nitelendirildi. Çelik, sonuç için seçimin yapılmasını beklemediklerini vurgulayarak şöyle konuştu: “Bizler sonuç için seçimlerin gerçekleşmesini beklemiyoruz. Çünkü katillerin, soykırımcıların demokrasisine hiç ama hiç itimat etmiyoruz.”

“Zulüm ile abad olanın sonu berbad olur”

Sonucu nereden bildiklerini tarihten örneklerle anlatan Çelik, konuşmasına Yunus Emre’nin “Zulüm ile abad olanın sonu berbad olur” sözüyle devam etti. Çelik, tarihte zalim olarak andığı isimlerin sonlarını şöyle sıraladı:

● Firavun’un Kızıldeniz’de boğularak can verdiğini,

● Nemrut’un azap çeke çeke öldüğünü,

● Ebrehe’nin taşlar altında helak olduğunu,

● Hitler’in acı içinde kendisine kıydığını,

● Kongo’yu kendi şahsi mülkiyeti ilan eden Kral 2. Leopold’ün cenazesinde kendi halkı tarafından yuhalandığını

belirten Çelik, “Zalim Netanyahu, sen de zulümle abad oldun. Sen de diğer bütün zalimlerle aynı hazin sonu yaşamak zorundasın” dedi.

Çelik, Firavun’un Kızıldeniz’de boğulduğu gibi İsrail’in de bugün Kızıldeniz’de can verdiğini aktardı. Yemen’in Kızıldeniz’de, İran’ın Hürmüz’de İsrail’i boğduğunu, Filistin’in de Gazze’yi “Siyonist İsrail’in cehennemi” yaptığını söyledi.

“Zalimlere dünyayı dar eden yiğitler”

Çelik, “Dünya tarihinde zalimler bir avuç kadardır ama zalimlere dünyayı dar eden yiğitleri saymaya kimsenin nefesi yetmez” diyerek İsrail’e karşı mücadele eden isimleri, ““Zalim Netanyahu, senin sonunu getiren yiğitleri sana gösterelim” diyerek şöyle andı:

● Topraklarını terk etmeyen, “aslanlar gibi savaşan” Ebu Ubeyde

● Kızıldeniz’de “sizi boğan” Yemen Genelkurmay Başkanı Gamari

● “Lübnan’ın Aslanı, ömrü İsrail’le savaşarak geçmiş” Hasan Nasrallah

● “Şehadete koşarak giden, zalimin zulmünden korkmayan, zalime bomba olup yağan” Ayetullah Seyyid Ali Hamaney

● Aksa Tufanı Harekatını başlatan “büyük kahraman” Yahya Sinvar

● “Her zaman örnek alacağımız, ezilen halkların kahramanı, cesaret abidesi” İsmail Haniye

Çelik, “İşte bu büyük kahramanlar İsrail’i bozguna uğratmıştır. İstediğiniz sandığı kurun, istediğiniz oylamayı yapın. Ey İsrail sen kaybettin. Senin abin, senin hamin, senin liderin ABD de kaybetti” dedi.

“Filistinliler kazandı”

İsrail’in yıllarca Filistinlileri topraklarından etmeye çalıştığını söyleyen Çelik, İsrail’e yönelik şu ifadeleri kullandı: “Her türlü ahlaksızlığınıza, utanmadan yaptığınız tüm saldırılara, çocukları katledecek kadar gözünüzün kör olmasına rağmen siz kaybettiniz. Filistinliler kazandı. Bu saatten sonra İsrail’in siyonist politikalarla yaşaması imkansızdır.”

Çelik, bölgede İsrail’e karşı tutumun değiştiğini söyleyerek “Bu coğrafyada soykırımcı, zalim İsrail’e müsamaha gösterecek hiçbir millet kalmamıştır” ifadesini kullandı.

“İsrail, haddini hududunu bileceksin”

Konuşmasında İsrail’e doğrudan çağrıda bulunan Çelik, “Buradan sesleniyoruz: İsrail, haddini hududunu bileceksin. Hududunun, sınırlarının dışına çıkmaya çalıştıkça boğulursun” dedi. Siyonizm ve Netanyahu’nun İsrail’i de “mahvettiğini” söyleyen Çelik, “Şimdi Netanyahu da Siyonizm gibi tarihin tozlu sayfalarına geçecektir. Filistin’de gözü olan İsrail, ayakta duramaz” diye konuştu.

Çelik, ardından Filistinli direnişçi şair Tevfik El Zeyyad’ın “Gitmeyeceğiz Buradan” şiirini okudu. Şiirde Filistinlilerin topraklarında kalacağı, zeytinin ve incirin gölgesini koruyacakları, susarlarsa taşları sıkacakları, acıkırlarsa çamurla doyacakları ama topraklarını asla terk etmeyecekleri anlatılıyor. Çelik, şiirin ardından “Filistinliler topraklarını terk etmediler ve etmeyecekler ama siz defolup gideceksiniz ve yargılanacaksınız” dedi.

Açıklamada İsrail’in bayrağındaki simgenin içine barış işareti yerleştirildi ve İsrail’in ancak bu şekilde bölgede barınabileceği vurgulandı.

Netanyahu’nun “suç dosyası”

Çelik’in “yargılanacaksınız” sözlerinin ardından açıklamanın en dikkat çeken bölümlerinden biri yaşandı. İsrail’in işlediği suçların yer aldığı uzun bir kağıt, yere doğru açıldı. Yere doğru uzayan “suç dosyası” konut önünde dikkat çeken bir görüntü oluşturdu.

Çelik, “Zalim Netanyahu’nun suç dosyasını açıyoruz: Netanyahu hangi suçlardan yargılanacak?” diyerek suçlamaları tek tek okudu. Her maddede “yargılanacaksın” vurgusu yapıldı:

● 74 binden fazla sivili öldürdüğün için,

● 175 binden fazla insanı yaralı bıraktığın için,

● En az 22 bin çocuğu öldürdüğün için,

● 134 binden fazla binayı tamamen yıktığın için,

● 201 binden fazla binaya hasar verdiğin için,

● 36 hastaneyi bombaladığın için,

● Gazze’deki okulların yüzde 98'ine hasar verdiğin ya da yıktığın için,

● 1000'den fazla camiyi yıktığın, yüzlerce kamu kurumuna zarar verdiğin için,

● 1700'den fazla sağlık çalışanının canına kıydığın için,

● 260'tan fazla gazeteci ve medya çalışanını öldürdüğün için,

● 466 kişinin açlıktan ölmesine sebep olduğun için,

● Minab’da 168 kız çocuğunu öldürdüğün için

“yargılanacaksın Netanyahu” diyen Çelik, “Evet zalim Netanyahu, senin için artık yolun sonu gözüktü” ifadelerini kullandı.

Sandık açıldı

İsrail’in suç dosyasının okunmasının ardından Çelik, sözü İsrail’deki seçime getirdi. “Evet zalim Netanyahu, senin için artık yolun sonu gözüktü. Kendinizi kurtarmak için oluşturduğunuz seçim sandığından bakalım ne çıkacak?” diyen Çelik, İsrail’deki seçimi simgeleyen sandığın içinden oy değil, bir yargılama sürecinin araçlarını çıkardı: kelepçe, mahkum tulumu ve günlük.

Çelik, sandıktan çıkardığı bu malzemeleri tek tek basın mensuplarına ve kameralara göstererek Kelepçe ve mahkum tulumu ile “Netanyahu’nun yeri seçim kürsüsü değil, mahkeme salonu ve hapishanedir” mesajını görünür kıldı. Günlük ise Netanyahu’nun önünde hapis günlerinin beklediğini anlatan simgesel bir unsur olarak öne çıktı.

Çelik, seçimin sonucu şu sözlerle ilan etti: “Bu seçimlerin sonucunda sana çıkan tek bir şey var Netanyahu: kaybetmek ve yargılanmak.”

Balonlar İsrail konutuna doğru bırakıldı

Açıklamanın sonunda, Netanyahu’nun yüzünün üzerine “X” işareti konmuş görsellerin yapıştırıldığı balonlar, İsrail Büyükelçilik Konutu’na doğru havaya bırakıldı. Gökyüzüne yükselen balonlar eylemin son sahnesi oldu.