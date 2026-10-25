Galibaf'tan BAE'li diplmatın BM genel sekreterliği adaylığına tepki

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, BAE’nin Birleşmiş Milletler’in (BM) en yüksek makamını ele geçirme girişimlerine tepki gösterdi.

Galibaf paylaşımında, “Bu, bölgedeki ‘Büyük İsrail’ projesinin diplomatik yolunu açmak ve sistematik bir soykırımı aklamak amacıyla BM’nin en yüksek makamını ele geçirme çabasıdır. Onun geçmişteki sicili, Gazze faciasını savunmaktan başka bir şey değildir. Tilki, ‘tavuk kümesinin bekçiliği’ işine başvurmak için LinkedIn profilini güncelliyor” ifadelerini kullandı.

Galibaf, söz konusu paylaşımında, BAE’li diplomatın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Siyonist rejim arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini ve işbirliğini savunduğu eski bir röportajından kesitlere de yer verdi.