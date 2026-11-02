İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Batı Asya dahil bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Bu görüşmede, Rus lider ile diğer üst düzey yetkililerin Şehit İmam Hamaney ve diğer büyük ulusal kahramanların rolünü övme ve İran halkının azmini destekleme konusundaki net tutumları takdirle karşılandı ve Rusya tarafına teşekkür edildi.

Taraflar, İslam Devrimi Lideri tarafından çizilen yol haritasına dayalı stratejik işbirliğinin devamının önemini vurguladı.