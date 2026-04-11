İran müzakere heyeti İslamabad’da

İranlı müzakere heyeti, Muhammed Bakır Galibaf başkanlığında, Amerikan tarafıyla görüşmeler yapmak üzere Islamabad’a geldi.

Heyet; güvenlik, siyasi, askeri, ekonomik ve hukuki komitelerden oluşuyor.

Karşı tarafın İran’ın müzakerelerin başlaması için belirlediği ön şartları kabul etmesi halinde görüşmeler başlayacak.

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti ve bazı milletvekilleri de bu ziyarette Galibaf’a eşlik ediyor.

ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance’in yanı sıra Steve Witkoff ve Jared Kushner de İslamabad’da bulunuyor.

Bu müzakere turu, Pakistan Başbakanı’nın daveti ve İran İslam Cumhuriyeti’nin kendi şartları çerçevesinde ateşkesi kabul etmesinin ardından ABD ile gerçekleştiriliyor.

Minab'da şehit olan çocukların fotoğrafları ve sırt çantaları, Pakistan'a giden İran müzakere heyetinin uçağındaki koltuklara yerleştirildi.