Erakçi: İran iyi niyetle masaya oturdu, ABD engelledi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İslamabad’da yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Erakçi, son 47 yılın en üst düzey ve yoğun görüşmelerinden biri olan bu süreçte İran’ın savaşı sona erdirmek amacıyla iyi niyetle müzakere masasına oturduğunu ifade etti.

Ancak anlaşmaya yalnızca birkaç adım kala ABD’nin aşırı talepleri, hedef değiştirmesi ve abluka tehditleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirten Erakçi, bu durumun süreci olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Erakçi açıklamasında, “İyi niyet iyi niyet doğurur; düşmanlık ise düşmanlık getirir” ifadelerini kullanarak, karşılıklı yaklaşımın müzakerelerin kaderini belirlediğini vurguladı.