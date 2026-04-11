Galibaf: ABD, İran’ın haklarını kabul etmeli

İran Meclis Başkanı Muhammed Baakır Galibaf, İslamabad’daki müzakerelerin başlaması öncesinde yaptığı açıklamada, bir anlaşmaya varılmasının ABD’nin İran’ın haklarını kabul etmesine bağlı olduğunu belirtti.

Pakistan’daki İran müzakere heyetinin başkanı olan Galibaf, İran’ın İslamabad görüşmelerine iyi niyetle geldiğini ancak ABD’ye güvenlerinin olmadığını söyledi.

Galibaf, ABD’nin gerçekçi bir anlaşma planı sunması gerektiğini ifade ederek, bu planın İran'ın haklarını tanımasını içermesi gerektiğini, bu şartın sağlanması halinde İran’ın anlaşmaya hazır olduğunu dile getirdi.

İran Meclis Başkanı ayrıca, ABD’nin geçmiş müzakerelerde verdiği sözlere bağlı kalmadığını da sözlerine ekledi.