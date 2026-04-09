Galibaf: Müzakere zemini başlamadan ihlal edildi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, “müzakere için pratik temel” olarak belirlenen çerçevenin daha görüşmeler başlamadan açıkça ihlal edildiğini belirterek, bu koşullarda ateşkes ya da ikili müzakerelerin makul görünmediğini ifade etti.

Galibaf, 10 maddelik planın üç temel maddesinin ihlal edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, X platformunda şu ifadeleri kullandı: İran’ın ABD’ye yönelik derin ve tarihsel güvensizliğinin, bu ülkenin her türlü taahhüdü defalarca ihlal etmesinden kaynaklandığını ve bu üzücü tablonun bir kez daha tekrarlandığını söyledi.

Galibaf, ABD Başkanı’nın “Truth” platformunda açıkça ifade ettiği üzere, İran’ın 10 maddelik planının müzakerelerin ana çerçevesi ve “pratik temel”i olduğunu hatırlattı. Ancak buna rağmen şimdiye kadar bu planın üç maddesinin ihlal edildiğini belirtti:

1. Planın ilk maddesinde yer alan Lübnan’da ateşkese uyulmaması – Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in de açıkça “Lübnan ve diğer bölgeler dahil her yerde derhal ateşkes” olarak ifade ettiği taahhüdün yerine getirilmemesi;

2. İran hava sahasına giren bir ihlalci insansız hava aracının, Fars eyaletine bağlı Lar kentinde düşürülmesi – bunun İran hava sahasının ihlal edilmemesine yönelik maddeye açıkça aykırı olması;

3. Çerçevenin altıncı maddesinde yer alan İran’ın uranyum zenginleştirme hakkının inkâr edilmesi.

Galibaf, bu gelişmeler ışığında “müzakere için pratik temel”in henüz görüşmeler başlamadan açıkça ihlal edildiğini vurgulayarak, böyle bir ortamda ateşkes ya da ikili müzakerelerin mantıklı görünmediğini yineledi.