  1. Dünya
  2. Ortadoğu
7 Ekim 2015 - 13:10

Türkiye, Rusya ve ABD Suriye için masaya oturabilir

Türkiye, Rusya ve ABD Suriye için masaya oturabilir

Tahran, 7 Ekim 2015 - Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Pentagon'un Suriye'de IŞİD ile mücadelede koordinasyona yönelik tekliflerini uygulayabileceklerini söyledi. ABD, Rusya ile yapılacak görüşmelere Türkiye'nin de katılabileceğini açıkladı.

MHA - Rusya Savunma Bakanlığı'nın Pentagon'un önerilerini değerlendirmeye başladığını kaydeden Konaşenkov, "Tekliflerin detayı bugün uzmanlar tarafından masaya yatırılacak. Rus ve ABD'li uzmanlar bir araya gelerek teknik detayları ele alacak" dedi.

ABD: GÖRÜŞMELERE TÜRKİYE DE KATILABİLİR

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, Rusya ve ABD arasındaki koordinasyon toplantılarına Türkiye'nin de katılabileceğini açıkladı.

Toner, Suriye'de olumsuz gelişmelerin önüne geçmek için yapılacak toplantıların Türkiye'nin yer alacağı platformlardan biri olabileceğini kaydetti. Toner, Türkiye'nin Rusya ile 'ikili platform' kapsamında görüşebileceğini de sözlerine ekledi.

Sputniknews

M.M

News Code 1856791

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 8 + 0 =

    Top 10

    Mehr Arena

    Demeç

    Son Haberler