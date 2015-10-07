Türkiye, Rusya ve ABD Suriye için masaya oturabilir

MHA - Rusya Savunma Bakanlığı'nın Pentagon'un önerilerini değerlendirmeye başladığını kaydeden Konaşenkov, "Tekliflerin detayı bugün uzmanlar tarafından masaya yatırılacak. Rus ve ABD'li uzmanlar bir araya gelerek teknik detayları ele alacak" dedi.

ABD: GÖRÜŞMELERE TÜRKİYE DE KATILABİLİR

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, Rusya ve ABD arasındaki koordinasyon toplantılarına Türkiye'nin de katılabileceğini açıkladı.

Toner, Suriye'de olumsuz gelişmelerin önüne geçmek için yapılacak toplantıların Türkiye'nin yer alacağı platformlardan biri olabileceğini kaydetti. Toner, Türkiye'nin Rusya ile 'ikili platform' kapsamında görüşebileceğini de sözlerine ekledi.

Sputniknews

M.M