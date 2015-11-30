Rus kulüpler artık Türk futbolcu alamayacak

MHA- Türkiye ile Rusya arasında yaşanan gerginlik, futbola da sıçradı. Rusya devletinin talimatı üzerine, Türk futbolcular Rusya futbol liginin kış sezonunda transfer edilme şansını kaybetti.

Türkiye, Suriye sınırında Rus savaş uçağını düşürdüğü için özür dilemeyi reddettiği ve bir Rus pilotun bu olayda hayatını kaybetmesinin ardından Putin, Türkiye aleyhine ekonomik yaptırımlar uygulama kararı aldı. Bu yaptırımların düzu günden güne artarak şimdi de futbol alanına da genişledi.

Ekonomik yaptırımların devreye sokulmasının ardından Rusya Spor Bakanı Vitaliy Mutko, "Kış transfer sezonuna yaklaştığımız bu dönemde, Türkiye'den futbolcu alma imkanı ortadan kaldırıldı" dedi.

Ancak verilen bu karar şuan Rusya liginde oynayan Türk futbolcuları kapsamıyor.

Y.B