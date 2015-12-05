'ABD istedi, Türkiye Suriye'deki operasyonlarını durdurdu'

MHA- Ajansın elde ettiği bilgiye göre, Rus uçağının vurulduğu 24 Kasım'dan bu yana Türkiye, Suriye hava sahasında IŞİD'e karşı yürütülen hava operasyonlarına katılmadı.

Haberde bunun atılması gereken bir adım olduğu belirtilerek, "Türkiye'nin operasyonlara ara vermesi, Ankara'dan IŞİD'le mücadelede ve özellikle Türkiye-Suriye sınırının korunmasında büyük katkı sunmasını isteyen ABD ordusu için sabır testi oldu. ABD, krizin daha tırmanmasını istemedi" denildi.

Bu arada ABD'li yetkililer, Türkiye ile Rusya arasındaki gerilimin uluslararası koalisyonun hava operasyonlarını etkilemediğinin altını çizdi.

Y.B