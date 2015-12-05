  1. Siyaset
5 Aralık 2015 - 19:44

'ABD istedi, Türkiye Suriye'deki operasyonlarını durdurdu'

'ABD istedi, Türkiye Suriye'deki operasyonlarını durdurdu'

Tahran, 5 Aralık 2015 – Reuters'in ABD'li üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre, Rus uçağının Türk jetleri tarafından düşürülmesinin ardından Moskova ile Ankara arasında başlayan kriz nedeniyle Türkiye, Suriye'de düzenlediği operasyonları Washington'un talebi üzerine durdurdu.

MHA- Ajansın elde ettiği bilgiye göre, Rus uçağının vurulduğu 24 Kasım'dan bu yana Türkiye, Suriye hava sahasında IŞİD'e karşı yürütülen hava operasyonlarına katılmadı.

Haberde bunun atılması gereken bir adım olduğu belirtilerek, "Türkiye'nin operasyonlara ara vermesi, Ankara'dan IŞİD'le mücadelede ve özellikle Türkiye-Suriye sınırının korunmasında büyük katkı sunmasını isteyen ABD ordusu için sabır testi oldu. ABD, krizin daha tırmanmasını istemedi" denildi.

Bu arada ABD'li yetkililer, Türkiye ile Rusya arasındaki gerilimin uluslararası koalisyonun hava operasyonlarını etkilemediğinin altını çizdi.

Y.B

News Code 1857822

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 5 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler