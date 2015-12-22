ABD’nin tasarısına şüpheyle yaklaşıyoruz

MHA – Bugün düzenlediğ basın toplantısında muhabirlerin sorularını yanıtlayan İran Hükümet Sözcüsü Muhammed Bakir Nevbaht, “Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın yürürlüğe girmesi için yapılması gereken şartlardan biri İran nükleer programının askeri boyutuyla ilgili olan PMD dosyasının kapanmasıydı” dedi.

Nevbaht, ABD’nin vize konusunda onayladığı son tasarıya değinerek, “Biz de karşı tarafın tavrına uygun olarak girişimde bulunacağız” ifadesini kullandı.

“Artık yaptırımların kaldırılması zamanı gelmiştir” diyen Hükümet Sözcüsü, Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın yürürlüğe girmesinin iyiyimser bir bakış açısına değil, karşı tarafın tavrına bağılı olduğu ifade etti.

Türkiye’nin İsrail’le İlişkilerini Normalleştirmesi

“Neden Türkiye Hükümeti Siyonist Rejim’le ilişkilerini normalleştirmek istiyor? Bundan sonra İran-Türkiye ilişkileri nasıl devam edecektir?” soruları üzerine de Hükümet Sözcüsü Nevbaht, “Biz Siyonist Rejim’e ilişkin tavrımız apaçıktır. Geçenlerde de Türkiye Hükümeti’ne verilen danışmanlık konusunda uyarıda bulunmuştuk” dedi.

Nevbaht, ayrıca “Irak, Suriye ve Rusya gibi komşu ülkeler ile ilişkilerini zedeleyen Türkiye, Siyonist Rejim’le ilişkilerini nasıl normalleştiriyor?! Biz Türk yetkililere düşünerek adım atmalarını tavsiye ederiz” ifadelerini kullandı.

M.K