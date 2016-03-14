Cihangiri: İran ekonomisi canlanıyor

MHA - İRİB'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İshak Cihangiri, "Ettela'at" gazetesine verdiği mülakatta, dış yatırım cezbine işaretle, ekonomi planlarının uygulanmasıyla milyarlarca dolar yatırımın İran ekonomisine cezbedileceğini belirtti.

Cihangiri, nükleer anlaşmanın sonuçlarına işaretle, 2016 yılında İran petrolünün ihracatında olacak artışın, nükleer anlaşmanın bir sonucu olduğunu ifade etti.

Petrol ihraç eden ülkeler arasında İran’ın petrol gelirine olan bağımlılığının en düşük seviyede olduğunu kaydeden İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Cihangiri, yeni yabancı kaynaklarının İran ekonomisine akacağını ve İran ekonomisinde petrol gelirinden daha fazla etkili olacağını sözlerine ekledi.

İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İshak Cihangiri, yaptırımların kalkmasıyla özel sektörün yeni döneme girdiğini de belirtti.

M.M