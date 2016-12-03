Yaptırımların uzatılması nükleer anlaşmanın ihlalidir

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, ABD Senatosu'nun İran'a yaptırım kararını 10 yıl daha uzatmasıyla ilgili devlet televizyonu kanalına konuştu.

İran’ın bu konudaki olası tepkisine dair konuşan Salihi, “Şu anki durumda kanaatimce aşikar bir tepki gösterme gereksizdir. Ancak bu bağlamda daha önce gereken tedbirler alındığı için tam olarak hazırlıklıyız” dedi.

Nükleer anlaşmanın iki ana boyuttan oluştuğunu belirten Salihi, “Birinici boyutu teknik kısmından oluştuğu için bu konuda olumlu faailyetler yapılmıştır. Aslında bununla ilgili hiçbir sorun yaşanmamakta. Fakat nükleer anlaşmanın ikinci boyutu ise yaptırımları kapsadığı için ABD’liler ülkeye sürekli sorun yaşatmaktadır” ifadelerini kullandı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, ABD Senatosu'nun İran'a yaptırım kararını 10 yıl daha uzatmasına ilişkin, “Bu kararın yürürlüğe girmesi nükleer anlaşmanın ihlalidir” değerlendirmesini yaptı.

“Nereye kadar böyle nükleer anlaşmanın ihlaline tanık olacağız?” sorusu üzerine Salihi, “Kesinlikle duygusal kararlar alamadan tedbir, akıl ve mantıkla hareket edeceğiz. Zira ki, İran’ın milli egemenlik ve menfaatları söz konusudur. İran halkının desteği ve İnkılap Rehberi’nin buyrukları sayesinde nükleer anlaşmayı bu noktaya kadar taşıdığımız gibi inşaallah bundan sonra da azimli olarak yolumuza devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Nükleer anlaşmanın İran için oldukça önemli olduğunu, ayrıca bölge ve uluslararası topluma kazanım sağladığını aktaran Salihi şunları kaydetti:

İran olarak nükleer anlaşmanın hasar görmemesi için çalışacağız. ABD yönetimi açıkça söz konusu anlaşmanın ihlaline sebep olursa bunu kamuoyu da öğrenecektir.

İnkılap Rehberi’nin buyurduğu gibi nükleer anlaşmayı ihlal eden ülke olmayacağız. ABD’nin bu yaklaşımı Nükleer Anlaşmayı Denetleme Kurulu tarafından dikkatle değerlendirilecektir. Dolayısıyla da atılacak yeni adımlar konusunda ülkenin üst düzey yetkilileri son kararı verecektir.

M.B.