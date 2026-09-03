Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Ahmed Vahidi, ABD güçlerinin Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ilçesinin Kuhestak bölgesindeki bir düğün törenine düzenlediği saldırıya sert tepki gösterdi.

Onlarca İran vatandaşının hayatını kaybetmesi ile yaralanmasına yol açan hava saldırısını sert bir dille kınayan Tümgeneral Vahidi, bu kayıp için başsağlığı dileklerini iletti.

Tümgeneral Vahidi, ABD rejiminin "İran halkının yaşamındaki sevinç ve neşeyi yok etmek ve masum siviller arasında korku ile dehşet yaratmak" amacıyla gerçekleştirdiği saldırıyı "terörist ve insanlık dışı bir eylem" olarak nitelendirdi.

Tümgeneral Vahidi, kederli ailelere hitaben kaleme aldığı mesajında, "Bu masum şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır” dedi.

