İran heyeti, Irak ile demiryolu projesini incelemek üzere Basra kentinde

Irak medyasına göre İran Meclisi üyeleri ve bakan yardımcılarından oluşan bir heyet, Basra'daki demiryolu bağlantı projesini ziyaret etti.

Irak Ulaştırma Bakanlığı, 27 Temmuz'da Basra-Şelamçe stratejik projesinin yakında başlayacağını ve Basra vilayetini İran sınırına demiryolu ağıyla bağlayacağını duyurdu.

İran ve Irak'ı birbirine bağlayan Basra-Şelemçe demiryolu projesi hattının uzunluğu 36 kilometredir.

Bağdat hükümeti daha önce bu projenin ilk hedefinin yılda 3 milyondan fazla ziyaretçiyi kutsal kentlere taşımak olduğunu açıklamıştı.