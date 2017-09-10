Ruhani Kazakistan'da Maduro ile görüştü

İslam İşbirliği Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Zirvesi’ne katılmak üzere Kazakistan’a giden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkent Astana’da Venezuelalı mevkidaşı Nicolas Maduro ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Ruhani bu görüşmede, bağımsız ülkeler arasında birlik ile yakın işbirliğinin kurulmasının büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

ABD’nin diğer ülkelere yönelik izlediği müdahaleci politikasına işaret eden Ruhani, “Kanaatimce Washington yönetiminin bu tavırları uzun süreli bir şekilde devam edemez” dedi.

Ruhani, küresel alandaki terörizm sorununa ilişkin şunları kaydetti: Son dönemde bölgede teröre karşı mücadele yürüten devletler, bu konuda büyük kazanımlar elde ettikleri için şu anda teröristlerin Suriye ile Irak’ta epey kötü bir duruma geldiğini görüyoruz. Ayrıca bölgede teröristlerin hezimete uğraması sonucu dış müdahaleler de kısıtlanacaktır.

İran-Venezuela ilişkilerinin iyi yönde ilerlediğini belirten Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “İki ülke arasında ortak bir ekonomik komisyonun kurulması karşılıklı işbirliği güçlendirmeye yönelik önemli bir adımdır” ifadesini kullandı.

Nicolas Maduro da bu görüşmede, ülkesinin İran’la tüm alanlarda ilişkilerini geliştirmek istediğini dile getirdi.