İran'dan BAE'nin "üçlü adalar" iddialarına yanıt

İran İslami şura Meclisi Parlamentolararası Birlik Grubu Başkanı Mustafa Kavakibyan katıldığı Moskova'daki 137. Parlamentolararası Birlik Genel Kurul oturumunda BAE'nin "üçlü adalar" iddiasına tepki göstererek, "Halihazırda BAE temsilcisi İran'ın toprak bütünlüğüne karşı mesnetsiz bazı iddialarda bulundu ki tüm bunlar uluslararası hukuk, BM bildirgesi ve olumlu komşuluk ilişkilerine aykırıdır" ifadelerinde bulundu.

Kavakibyan sözlerine şunları da ekledi: İran olarak Abu Musa, Büyük Tunp ile Küçük Tunp adalarına olan ulusal hakimiyetimizi bir kez daha ilan ederek Fars Körfezi bölgesinde barış ile istikararın yerleşmesi ve güvenli bir ortamın oluşması yönünde komşu ülkelerle ikili ilişkilerin gelişimi için gereken işlemleri yapmışızdır.

İran Meclisi Parlamentolararası Birlik Grubu Başkanı son olarak, "Bu doğrultuda da BAE ile karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesiyle ortadaki bazı yanlış anlaşmaların giderilmesi için diyalog yapmaya hazır olduğumuzu duyurmak istiyorum. Aynı zamanda şunu da bildirmek istiyorum ki İran'ın sözü geçen adalar üzerindeki ulusal egemenliği müzakere edilemez bir konudur. Böylece hepimiz omuz omuza hareket ederek Myanmar ve Filistin Müslümanlarına yapılan zulümlere odaklanıp birbirimize karşı ithamda bulunmamamızı talep ediyorum" şeklinde konuştu.